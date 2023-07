Чехкиня грабна титлата и написа история на "Уимбълдън"

Маркета Вондрушова е новата шампионка на "Уимбълдън". Във финала тя разби Онс Жабюр с 6:4, 6:4 за 82 минути. За 24-годишната чехкиня това е първи трофей от Големия шлем и втори в кариерата й въобще.

Нещо повече - Вондрушова е първата непоставена победителка в историята на турнира в Лондон. В момента Маркета е №42 в света, а от понеделник ще дебютира в топ 10 на ранглистата.

Още с класирането си на финала тя се нареди в престижната компания на Серина Уилямс. През 2018 г. американската легенда (тогава 181-ва в света) се превърна в единствената досега непоставена финалистка на свещената трева в Лондон.

Това е трети триумф за Чехия в женската надпревара на "Уимбълдън". Предишните два принадлежат на Яна Новотна и Петра Квитова. От своя страна Онс Жабюр загуби третия си финал в Големия шлем. Миналата година в Лондон тя отстъпи пред Елена Рибакина, а по-късно на US Open беше надиграна от Ига Швьонтек.

Marketa's magical moment



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn