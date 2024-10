Два пъти за 4 дни: Синер пак победи Джокович (ГАЛЕРИЯ)

Яник Синер се класира за финала на демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд.

За втори път в рамките на последните 4 дни италианецът доказа, че в момента е по-добрият играч от 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович.

Световният №1 трябваше да хвърли далеч повече сили спрямо случилото се на финала на Мастърса в Шанхай и не остави шансове на най-успешния играч в историята на тениса, надигравайки го за четвърти пореден път - 6:2, 6:7(0), 6:4 за 147 минути игра.

