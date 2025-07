Джокович: Оправяй се бързо, братко

За пети пореден път контузия вади Григор Димитров от турнир от Големия шлем, това отказване обаче е може би най-тежкото за приемане. Най-добрият ни роден тенисист приключи участието си на „Уимбълдън“ със сълзи в очите си, а целият тенис свят показа огромната си любов и съпричастност.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Българската тенис звезда водеше с 2:0 сета срещу световния номер едно – Яник Синер, но травма в пекторалния мускул му попречи да продължи мача. Новак Джокович и стотици други показаха съпричастност и пожелаха бързо възстановяване на Димитров.

Вълна от съпричастност

Дори Синер в интервюто си след мача призна, че Григор e заслужавал да продължи напред и не смята това за победа.

"I don't take this as a win at all."



Jannik Sinner was full of respect for his friend Grigor Dimitrov after he was forced to retire.#Wimbledon pic.twitter.com/bQTsxUM8Mu — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

"Гледка, която никой не искаше да види", беше посланието от организаторите на "Уимбълдън".

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

"Горди сме с това, което направи в Лондон", написа официалният спонсор за спортна екипировка на Григор.

Get well soon @GrigorDimitrov.



So proud of all that you did in London. pic.twitter.com/5bNPRpJC95 — Lacoste (@Lacoste) July 7, 2025

"Тенисът може да бъде жесток спорт", сподели в социалните си мрежи тенисистката Аманда Анисимова.

So heartbreaking



As Sinner fan, this doesn't even feel like a win. Wins aren't supposed to suck this hard . Sometimes sports can be cruel and unfair but to Dimitrov this is hard to swallow.



Wish your a speed recovery @GrigorDimitrov #Wimbledon pic.twitter.com/IlT9kjWapT — Ama_Anisimova (@Ama_Anisimova) July 7, 2025

"Сърцераздирателно", това беше посланието на организаторите на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

Целият тенис свят се надява да види Гришо отново на корта възможно най-скоро.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK