Джокович: Очаквам с нетърпение утрешния мач (ВИДЕО)

Новак Джокович очаква с нетърпение утрешния благотворителен мач с Григор Димитров, който можете да гледате от 20:00 ч. пряко по bTV Action, онлайн на VOYO.BG и btvsport.bg. Коментарното ни студио започва час по-рано.

"Най-вече ще взема участие заради момчетата (Григор и Хуан Мартин дел Потро), с които ще играя. Григор дойде преди няколко години в Сърбия, за да се включи в демонстративния турнир Adria Tour.", каза Ноле.

Novak about playing the exhibitions in Sofia and Buenos Aires: Grigor came here to play Adria Tour, I never played in Bulgaria and DelPo is retiring with his exhibition match, very loveble guy, it’ll be a phenomal experience to be part of yhis farewall.pic.twitter.com/XdnkGKFK77