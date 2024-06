"Джокович, трябва да станеш президент на Сърбия!"

Били Джийн Кинг, тенисистката, спечелила 38 титли от Големия шлем и една от най-добрите в историята, поздрави Новак Джокович със специално послание за победата му над аржентинеца Серундоло.

Това беше успех №370 на Ноле в турнири от Големия шлем и той изпревари Роджър Федерер по този показател.

"Поздравления, Джокович за рекордните Мейджър победи! Имаш още много тенис в себе си, така че продължавай в същия дух. И когато решиш да се пенсионираш, трябва да се кандидатираш за президент на Сърбия", написа американката.

Congratulations to @DjokerNole on 370 Grand Slam match wins!



You have so much tennis left to play, so keep going for it.



And when you decide to retire, you should run for President of Serbia! #rolandgarros https://t.co/2GHC4zma2d