Джокович уволни Анди Мъри

Край на едно от най-изненадващите сътрудничества в спорта! Новак Джокович отново е без треньор, след като освободи от поста един от най-големите си опоненти на тенис корта Анди Мъри.

Двамата си сътрудничиха само 6 месеца, през които не можем да кажем, че сърбинът е постигнал много.

Новината за края на работните им отношения сподели самият Джокович в социалните мрежи.

"Благодаря ти, тренер Анди, за цялата усилена работа, за смеха, за подкрепата през тези 6 месеца, както на терена, така и извън него. Огромно удоволствие беше да задълбочим нашето приятелство", пише Ноле.

В началото на сезона Джокович, който през 2024 г. спечели единствено златото от олимпийските игри в Париж, заяви, че ще работи с бившия си конкурент.

