Григор Димитров пак опасно близо до Ева Лонгория

Григор Димитров бе гост на партито по случай 50-ия рожден ден на Ева Лонгория в Маями. Звездата от "Отчаяни съпруги" вдигна шумен купон с много танци в италиански ресторант. Сред гостите бяха още Новак Джокович, Марк Антъни, Глория Естефан, Беки Джи, баскетболистът Дуейн Уейд и ред други знаменитости.

Всъщност собственик на крайбрежното заведение е Дейвид Грутман, близък приятел на Димитров, с когото хасковлията редовно изиграва партия тенис при посещенията си във Флорида.

Хасковлията ще участва в 40-ото издание на Мастърса в Маями, където има да защитава финал от миналия сезон. Жребият за турнира на "Хард Рок Стейдиъм" е довечера.

Novak Djokovic at a party with Eva Longoria, Jessica Alba, Marc Anthony, and Becky G in Miami.



A little relaxation ahead of the Miami Open.

