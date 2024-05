Григор Димитров с неочаквано трудна победа в Рим

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, започна с неочаквано трудна победа участието си в "Мастърс" турнира в Рим (Италия).

Гришо спечели с 2:0 (7:5, 6:4) срещу Йошихито Нишиока (Япония) във втория кръг. Двубоят продължи час и 39 минути.

Успехът е трети пореден за първата ни ракета над Нишиока, от когото няма загуба. Наложи се още в 1/16-финалите в Бризбейн (Австралия) през 2018 г., както и в същата фаза в Рим през 2020-а.

И днес Григор спази традицията да не дава сет на азиатеца. Мачът обаче беше равностоен и Димитров пречупи Нишиока едва в края на сетовете.

No. 8 seed takes the lead Stunning improvised volley from @GrigorDimitrov as he takes the opener 7-5 over Nishioka @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/wuFr4BZEUK

Ключов в откриващата част беше 12-ият гейм, в който Гришо стигна до два сетбола и се възползва още от първия.

Във втория сет хасковлията - №10 в световната ранглиста, проби Нишиока в 9-ия гейм и това се оказа достатъчно.

He gets knocked down, but he gets up again@GrigorDimitrov channels inner Nadal and wins the point after falling over#IBI24 pic.twitter.com/x3IZzIWZyN