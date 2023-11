Григор Димитров започва новия сезон с любим турнир

Григор Димитров започва новия сезон с един от любимите си турнири - в Бризбън (Австралия).

Най-добрият български тенисист беше обявен като потвърдил участие, заедно с младата звезда Холгер Руне (Дания) и ветерана Анди Мъри (Великобритания).

The 2017 champion ready to reclaim his throne



See you at #BrisbaneTennis, @GrigorDimitrov@Queensland @visitbrisbane #ThisisQueensland #VisitBrisbane pic.twitter.com/icZZhCqMuf