Преди Суперкупата: Тотнъм иска играч на Сити за заместник на Сон

Гледайте Тотнъм - ПСЖ в сряда по bTV Action и на Voyo.bg

Преди Суперкупата: Тотнъм иска играч на Сити за заместник на Сон
gettyimages.com

Тотнъм е започнал преговори с Манчестър Сити за трансфер на крилото Савиньо, съобщава информационната агенция PA, цитирана от БТА.

"Шпорите" отчаяно се нуждаят от подкрепления в атака след напускането на Хюн-мин Сон в посока ФК Лос Анджелис и скорошната сериозна контузия на коляното на Джеймс Мадисън. Привличането на капитана на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт се провали миналия месец и Тотнъм вече е насочил вниманието си към универсалния нападател Савиньо, но разговорите с Манчестър Сити са в ранен етап.

Корейски гигант накара Хюн-Мин Сон да се изчерви (ВИДЕО)

Савиньо

Бразилският крило Савиньо подписа с "гражданите" през лятото на 2024-а и изигра 48 мача в дебютния си сезон под ръководството на Пеп Гуардиола. Той отбеляза 3 гола и направи 13 асистенции през изминалата кампания.

Снимка: gettyimages.com

Играл е още за френския Троа, преди да стане звезда в отбора от Ла Лига Жирона през сезон 2023-2024.

Савиньо отбеляза 11 гола за Жирона и ако бъде постигнато споразумение между Тотнъм и Сити, 21-годишният футболист може да стане заместник на бившия капитан на клуба Сон.

Суперкупата на Европа

В сряда (13 август) е мачът за Суперкупата на Европа, в който един срещу друг ще се изправят отборите на Тотнъм (победител в Лига Европа) и ПСЖ (победител в Шампионската лига).

Срещата от 22 ч. може да гледате на живо по bTV Action и Voyo.bg. Коментарното ни студио започва в 21:30 ч.

Тагове:

футбол манчестър сити тотнъм псж суперкупа на европа хюнмин сон Савиньо

