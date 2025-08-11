bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Световен футбол

Разплака Ливърпул, а след това цялата кръчма празнуваше с него (СНИМКА)

Дийн Хендерсън герой за Палас

Вратарят Дийн Хендерсън беше героят за победата на Кристъл Палас над Ливърпул след дузпи в турнира на "Къмюнити Шийлд" снощи, а след това направи нещо, който зарадва феновете.

След мача Хендерсън посети местна кръчма, където се събират фенове на лондонския отбор и реши да почерпи всички присъстващи. До късните часове на неделния ден бира се ля на корем.

Кристъл Палас спечели втория трофей в историята си

„Обичам най-напрегнатите моменти. Харесват ми ситуациите, в които сме под напрежение. Ние обаче свършихме отлично работата си като подготовка за дузпите“, заяви Хендерсън.

Той имаше "пищов", на който пишеше кой къде бие дузпите от Ливърпул, скрит в кърпата му.

„Те разполагат с невероятни играчи и са страхотен отбор, но да спечелим два трофея за 3 месеца (бел. ред. - след ФА Къп), е нещо невероятно за нас. Тези емоции са фантастични. При 1:2 не се отказахме. Босът ни каза, че ще имаме положения и точно така се получи“, добави той.

Мениджър Оливер Гласнер също бе доволен. „Запазихме спокойствие през цялото време и съм много доволен, защото бяхме равностойни на Ливърпул. Това ни прави горди да играем като равни с шампиона на Англия“, коментира той.

