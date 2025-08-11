Блага вест: Станимира Петрова стана майка

Страхотна новина. Световната и европейска шампионка по бокс Станимира Петрова стана майка. Тази сутрин на бял свят се появи Лазар, съобщиха от федерацията по бокс.

Блага вест

"Щъркелът донесе прекрасна новина за българския бокс. На 11 август в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още един член. Българска федерация бокс с гордост споделя щастливата вест – световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова стана майка. В ранните часове на деня на този свят се появи Лазар. С перфектни пропорции и 3.200 кг той зарадва своите родители с първия си плач.

БФ Бокс с гордост честити на младите родители първородния син. И пожелава много здраве и радостни моменти на Станимира и нейната половинка. Честито!", написаха от федерацията.

Щастливи родители

В началото на юли световната шампионка в кат. до 54 кг от 2014 г. използва социалните мрежи, за да се похвали, че с любимия й Васил Петров съвсем скоро ще станат родители.

Двамата са заедно от повече от 2 години. Петрова разкри, че има мъж до себе си в края на 2023 г. Тогава тя сподели, че се чувства като в рая с бившия футболист и вече мисли за деца. Пошегува се, че крие гаджето си, за да не ѝ го вземат.

Коя е Станимира Петрова

Снимка: Reuters

Станимира Петрова е световна и европейска шампионка в кат. до 54 кг - съответно в Джеджу през 2014 и в София през 2016 г. Има европейска титла и в кат. до 57 кг - също в столицата, но през 2018 г. Може да се похвали още с две бронзови отличия от шампионати на Стария континент - в кат. до 57 кг в Алкобендас през 2019 и в кат. до 54 кг в Будва през 2022 г. Шампионка е на европейските игри в кат. до 54 кг в Минск 2019 и Краков 2023.

Боксьорката участва на 3 летни олимпийски игри - Рио де Жанейро 2016, Токио 2021 и Париж 2024.

