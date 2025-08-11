bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Художествена гимнастика

Световното първенство по художествена гимнастика ще се проведе от 20 до 24 август

Грациите тренират в Бразилия след 30-часово пътуване
БФХГ

Националният ни отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Аракажу преди световното първенство, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро.

Родната делегация отпътува на 9 август и след 30-часово пътуване пристигна в Бразилия, съобщават от БФХГ.

Българките на световното първенство

На шампионата страната ни ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъл-жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Преди това гимнастичките ще проведат едноседмичен лагер в Аракажу.

Част от делегацията са личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, Весела Димитрова и Ясена Стойнева (ансамбъл-жени), Елица Павликенова (хореограф), Георги Аспарухов (балетен педагог), психолозите проф. Татяна Янчева и Стелиана Янкова, кинезитерапевтите Ива Александрова и Георги Ряхов.

Съдия за България на Мондиала ще бъде Филипа Филипова.

