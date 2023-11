Григор през сълзи: Това беше влакче на ужасите

Григор Димитров определи като "влакче на ужасите" последните няколко месеца от своята кариера. Той не скри сълзите си след финала на турнира "Мастърс" в Париж.

Novak Djokovic stopped his interview to walk over & give Grigor Dimitrov a hug. pic.twitter.com/ThFtwUdEU4

В него българинът отстъпи с 4:6, 3:6 за час и 37 минути игра пред водача в световната ранглиста и носител на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович.

"Благодаря за подкрепата на публиката, Последните три месеца бяха влакче на ужасите за мен. Достигането до финала значи повече за мен, отколкото предполагате", заяви Димитров.

The crowd comforting Grigor who’s still in tears. Don’t cry @GrigorDimitrov we are proud of you#RolexParisMasters pic.twitter.com/7YhiA7YsIe