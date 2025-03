Григор се пребори с гигант за 1/8-финал в Маями (ВИДЕО)

Григор Димитров се бори над два часа и половина, за да обърне Карен Хачанов с 2:1 сета (6:7 (3), 6:4, 7:5) и да се класира за осминафиналите на турнира от сериите Мастърс в Маями. Там той ще се изправи срещу Брендан Накашима или стария си познайник Давид Гофен, който отстрани Карлос Алкарас.

Двубоят бе изключително равностоен от първото до последното разиграване. В първия сет не се стигна дори до точка за пробив, а в тайбрека Димитрова допусна две двойни грешки. Така 198-сантиметровият руснак поведе с 1:0 сета.

При 2:2 гейма във втората част пък мачът беше прекъснат за близо 7 минути, за да се окаже медицинска помощ на жена на трибуните, която припадна заради силното слънце в Маями. До края на сета българският тенисист записа чудесна серия и успя да изравни резултата след 6:4.

Третата част предожи гладиаторска битка, в която и двамата на корта дадоха най-доброто от себе си. След по-добра финална част, украсена от зрелищен плонж, Димитров завоюва победата.

Миналата година българинът стигна финал в надпреварата, като сега трябва да защитава точките си.

Turning the tide



What a point to break by @GrigorDimitrov! #MiamiOpen pic.twitter.com/3vtBwIleoU