Какво означава Федерер за тениса, своите колеги и феновете

Роджър Федерер несъмнено е явление в тениса. 20 титли от Големия шлем, рекорден брой поредни седмици като номер 1 в световната ранглиста (237), безброй емблематични постижения и завидни отигравания.

Той е не само един от най-великите, хващали ракетата. С поведението си на корта и извън него се превърна в най-обичания тенисист.

Снимка: Reuters

Грациозният му стил на игра е вдъхновил милиони фенове по света. Чаровната му личност също!

Преди последния му мач хиляди привърженици влязоха в "О2 Арина" с екипировка и аксесоари от личната му марка - шапки, тениски, шалове, банери и дори изработени по поръчка обици с инициали RF. Всички в червено и бяло - националните цветове на Швейцария.

Билетите за късната сесия в петък бяха разпродадени още преди Маестрото да обяви, че това ще бъде последният му мач. Срещата продължи до късно след полунощ, но феновете не бързаха да се приберат. Останаха дори след края на мача, за да се сбогуват подобаващо със своя любимец.

Damn you Roger … will be walking around with swollen eyes for the whole weekend . — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 23, 2022

Аплодисменти, сълзи и прегръдки съпътстваха сбогуването на Федерер. Отзвукът бе голям и в социалните мрежи, където фенове и негови колеги не скриха нито тъгата си, нито пък сълзите си.

А кадри като тези, на които двамата големи съперници Федерер и Надал се държат ръка за ръка и плачат безутешно никога няма да бъдат забравени!