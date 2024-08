Кириос за Синер: Трябваше да го няма до 2026 г.!

Австралийският тенисист Ник Кириос коментира ситуацията, в която световният №1 Яник Синер, въпреки че два пъти е хванат с забранения клостебол, ще остане без наказание.

Италианецът е дал положителна проба в Индиън Уелс, където стигна до полуфиналите. По тази причина италианецът ще бъде лишен от спечелените 400 точки и ще плати глоба от 300 000 евро.

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nicehttps://t.co/13qR0F9nH2