Легенда: Тези, които обиждаха Джокович, сега му целуват задника

Един от най-великите тенисисти на всички времена - Джими Конърс, защити Новак Джокович заради отказа му да се ваксинира, въпреки че това му донесе само проблеми на корта.

Заради възгледите си Новак беше изгонен от Откритото първенство на Австралия миналата година, след това дори не игра на Откритото първенство на САЩ и тогава много хора го осъдиха.

"Човекът отстояваше убежденията си, правилни или грешни. Той отстояваше убежденията си и беше готов да го прави, дори до степен да бъде изритан от играта. Това е брутално. Знам само колко от хората, които го нападнаха миналата година, сега му целуват задника. Всички!", каза осемкратният победител от Големия Шлем в подкаста си Connors Advantage.

"People that crapped on him are kissing his a** now" - Jimmy Connors defends Novak Djokovic's COVID-19 vaccine stance, takes swipe at Serb's critics https://t.co/o2RzOg5YbR