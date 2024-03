Лошо! Надал не е готов!

Лоши новини за почитателите на тениса! Очакваното завръщане на Рафаел Надал в големия тенис се отлага!

Матадора обяви, че няма да играе на Мастърс турнира в Индиън Уелс. Причината е болка в гърба.

Преди дни носителят на 22 титли от Големия шлем изигра демонстративен мач със сочения за негов наследник Карлос Алкарас, а след това проведе няколко тренировки на кортовете в Индиън Уелс, в това число и с Григор Димитров.

"С голяма тъга трябва да се оттегля от този невероятен турнир. Всички знаят колко обичам да играя в Индиън Уелс. Това беше и една от причините да дойда много рано - да тренирам и да се опитам да се подготвя по най-добрия начин. Работих усилено, но смятам, че не съм готов да играя на най-високо ниво и на толкова важен турнир. Решението не е лесно, а доста трудно, но не мога да лъжа себе си и хилядите фенове. Всички ще ми липсвате и съм сигурен, че турнирът ще има голям успех!", пише Надал.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2