Преподава: Григор стигна до мач с Медведев

Григор Димитров записа втора победа срещу французин на първия Мастърс за годината в Индиън Уелс.

13-ият в света българин не даде сет на шампиона от Sofia Open Адриан Манарино - 6:3, 6:3 и записа пети успех от пет мача срещу него.

Thunderous release@GrigorDimitrov with some serious heat behind that backhand#TennisParadise pic.twitter.com/puscGOKJOQ