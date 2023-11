Птица или самолет? Не - Григор Димитров! (ВИДЕО)

Григор Димитров е в страхотна форма! За по-малко от месец първата ни ракета победи двама от тримата най-добри в света. Българинът е на шестия си полуфинал от началото на сезона, а поредната му жертва стана Хуберт Хуркач.

Гришо спечели с 2:1 сета срещу поляка, показвайки тенис от най-висока класа. Едно от изпълненията му в "Берси" се превърна в удара на деня.

Hang it in the Louvre pic.twitter.com/Mt2KH2PHPQ