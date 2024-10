Радваше се на $600, а сега заблуди арабите за $1 500 000!

Руският тенисист Даниил Медведев взе истинско богатство само за три спечелени гейма на турнира "Slam of Six Kings" в Рияд. Първата ракета на Русия претърпя поражение от Яник Синер с 6:0, 6:3, но сметката му се увеличи с $1 500 000, които получи всеки от участниците в това зрелище в Саудитска Арабия.

Медведев прекара 69 минути на корта, като за всяка минута той спечели 21 739, а за всяка секунда над 360 долара, което е наистина огромна цифра!

Daniil Medvedev (reportedly) made $1.5 million in 1 hour 9 minutes spent on court at Six Kings Slam, which amounts to $21,739 per minute