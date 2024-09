Съперникът на Синер повърна на корта и отпадна от US Open (ВИДЕО)

Тежък полуфинал изиграха Ян Синер и Джак Дрейпър на последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ. И двамата тенисисти трябваше два се справят с неразположения, като в крайна сметка световният номер 1 си осигури мач за титлата след победа със 7:5, 7:6 (3), 6:2.

Дрейпър, който очаквано бе по-подкрепян от сънародниците му по трибуните, дори повърна няколко пъти на самия корт.

Jack Draper has thrown up a couple times during this match pic.twitter.com/5ZaZdB1BHF