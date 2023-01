Скандално знаме хвърли петно върху триумфа на Джокович

Новак Джокович триумфира за десети път с титлата на Откритото първенство по тенис в Австралия и изравни Рафаел Надал по спечелени трофеи в турнирите от Големия шлем - 22, но и след успеха не мина без напрежение. Причината е свързана с феновете на сърбина, които оставиха лош отпечатък при победата му във финала срещу Стефанос Циципас.

Why am I seeing a Chetnik flag amongst the Serbian crowd at the Tsitsipas vs Djokovic match? Are ultra fascist symbols allowed in the now? pic.twitter.com/vJVYqrPg79