Тенисист от Израел: Горят живи деца в Газа, но Джокович мълчи (ВИДЕО)

Войната в ивицата Газа между "Хамас" и Израел, освен хиляди жертви в боевете и бомбардировките, води и до словесни сблъсъци между спортисти, независимо дали изразяват мнението си или мълчат и не казват публично на коя страна са в конфликта.

След редица футболисти в цяла Европа, които бяха наказани за подкрепа на Палестина, но и след атаките срещу Карим Бензема, който застана зад мюсюлманското население, сега дойде ред на най-добрите тенисисти.

Те бяха атакувани за мълчанието си от бившия израелски тенисист Анди Рам, който не спести на Новак Джокович близките му връзки с Израел, а също така спомена Рафаел Надал и Роджър Федерер.

Former Israeli Tennis Pro Andy Ram has a lot to say to the silence of the stars of the game following the Hamas massacre on October 7th including that of @DjokerNole who has close ties with Israel for years pic.twitter.com/gpMRp7qzlB