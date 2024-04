"Тялото ми просто няма да ми го позволи" (ВИДЕО)

Рафаел Надал няма да играе на Мастърс турнира в Монте Карло. 22-кратният шампион от Големия шлем все още не е готов физически, заради което не може да се включи на надпреварата в Княжеството.

Това е и пореден удар по надеждите на Матадора да прекара прощален сезон в АТР тура на ниво и да играе за последен път във всички свои любими турнири на клей.

"За мен това са много трудни моменти в спортно отношение. За съжаление трябва да ви кажа, че няма да играя в Монте Карло. Тялото ми просто няма да ми го позволи", написа Надал.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo