Вбесиха Джокович в Рим (ВИДЕО)

Да вбесиш Новак Джокович не е добра идея. Това изпита на гърба си Камерън Нори, който си изпати от гнева на сърбина на Мастърс турнир в Рим.

В римската столица двамата се срещнаха на осминафиналите, но мачът помежду им не мина изцяло в духа на феърплея. След дълго разиграване при 2:1 в полза на Ноле във втория сет британецът постъпи неспортсменско към своя съперник. Джокович прати неспасяемата топка във въздуха, а след това се обърна с гръб. Неволно или не в този момент Нори удари топката и уцели Джокера в крака с доста сериозна сила.

That moment at the net between Djokovic and Norrie: pic.twitter.com/2NKhxq1jcM