Григор пусна кръв на Джокович (ВИДЕО)

Григор Димитров приключи своето участие на Мастърс турнир в Рим. Най-добрият български тенисист отстъпи пред Новак Джокович с 6:3, 4:6, 6:1 в мач от третия кръг.

Relentless in Rome @DjokerNole beats Grigor Dimitrov to move one step closer to defending his title #IBI23 pic.twitter.com/XQ34IG3u2M

Гришо показа характер и се противопостави на сърбина във втория сет, когато навакса сериозна част от изоставането си, за да остане в срещата. Въпреки това Класата на Ноле даде резултат и това се оказа достатъчно да спечели срещу Григор за девети пореден и общо 11-ти път.

На осминафиналите Джокович ще срещне победителя от двойката между Камерън Нори и Мартон Фучович, които ще играят по-късно тази вечер.

Първият сет стартира с размяната на по един пробив, но сърбинът си взе подаването и стигна до нов брейк. Това се оказа достатъчно да властва на корта и да спечели първата част с 6:3.

Григор спечели подаването си за начало на втория сет, но Ноле отвърна на предизвикателството и направи нов пробив, като в хода на частта поведе с 4:2. Българинът не се предаде и показа характер, тъй като проби на два пъти именития си съперник и си взе подаванията, за да изравни общия резултат.

14/16 points won



Dimitrov rallies from 2-4 down to win the second set 6-4 against Djokovic! #IBI23 pic.twitter.com/yhOCeORmG1