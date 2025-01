За "експертите": Ноле Джокович показа контузията си

Новак Джокович се оттегли от полуфинала на Откритото първенство на Австралия заради контузия в бедрото, но това не задоволи критиците му.

Сръбският тенисист, който през май ще стане на 38 години, със сигурност не е в най-добрата си форма, но продължава да преследва 25-та титла от Големия шлем. Това няма да се случи в Мелбърн, след като той получи травма и само след сет на корта стисна ръката на Александър Зверев и събра багажа си.

Но пък получи и редовната доза освирквания от трибуните, а някои от зрителите го обвиниха, че симулира и проблемът вече е възрастта му, а не травмите.

Затова Джокович отговори с доказателства - снимка от изследване, направено днес (25 януари). На нея се вижда разкъсан мускул.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB