Алекс Николов е реализатор №1 в Лига на нациите

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Няма намерени резултати за "Реал"
Националът Александър Николов завърши като топ реализатор в тазгодишното издание на Лига на нациите.
Синът на Владимир Николов отбеляза 278 точки и се поздрави с наградата без участие на финалите в Нинбо, Китай. България, за съжаление, не успя да се класира за надпреварата след поражение в последния си мач от груповата фаза от Франция с 0:3.
Универсалният волейболист бе обявен и за най-ефективен нападател в престижната световна надпревара.
На само точка от Алекс остана словенецът Ник Муянович, който реализира 24 пункта при успеха над Япония с 3:1 в спора за третото място.
Трети е белгиецът Фере Режер с 268 т.
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