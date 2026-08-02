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Алекс Николов е реализатор №1 в Лига на нациите

Без да е играл във финалите

Алекс Николов е реализатор №1 в Лига на нациите
 Снимка: fivb.com

Националът Александър Николов завърши като топ реализатор в тазгодишното издание на Лига на нациите.

Синът на Владимир Николов отбеляза 278 точки и се поздрави с наградата без участие на финалите в Нинбо, Китай. България, за съжаление, не успя да се класира за надпреварата след поражение в последния си мач от груповата фаза от Франция с 0:3.

Универсалният волейболист бе обявен и за най-ефективен нападател в престижната световна надпревара.

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На само точка от Алекс остана словенецът Ник Муянович, който реализира 24 пункта при успеха над Япония с 3:1 в спора за третото място.

Трети е белгиецът Фере Режер с 268 т.

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