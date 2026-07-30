Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лубе посрещна Мони Николов като рок звезда! (ВИДЕО) Разпределителят впечатли с италианския език, ще играе с любимия си №1 Снимка: LUBE Volley/Facebook

Само на 19 години Симеон Николов вече е звезда на италианската сцена. Новият разпределител на Кучине Лубе Чивитанова бе посрещнат като голямо име от феновете на един от най-титулуваните клубове в Европа.

По-малкият от братята Николови бе представен официално пред привържениците на вицешампиона на Италия снощи, а интересът към първата му среща с феновете бе огромен. Събитието в ресторант „Артуро Маре“ на южната крайбрежна алея в града събра десетки запалени фенове, които искаха да видят отблизо новото лице на Лубе.

Достъпът бе свободен, но заради огромния интерес привържениците трябваше предварително да резервират своите места.

До Мони застанаха всички ключови фигури в клуба – ръководството на Лубе, старши треньорът Джампаоло Медеи и представителите на фенклуба „Lube nel Cuore“.

Президентът на клуба Симона Силеони подчерта, че трансферът на българския талант не е спонтанно решение, а част от внимателно изградена стратегия.

Снимка: LUBE Volley/Facebook

„Това е резултат от дългосрочната ни работа. Още през 2022 г. Симеон беше тук благодарение на партньорството ни с Левски. Тогава видяхме потенциала му. Днес той идва като утвърдено име, но и като играч, който има още огромно поле за развитие“, заяви Силеони.

Отбор на бъдещето

Тя бе категорична – Лубе гради отбор с поглед към бъдещето, а Симеон Николов е една от най-ценните части от този проект.

„Мони е един от най-желаните млади волейболисти в света“, добави президентът на клуба.

Спортният директор Марко Подрашчанин също не спести суперлативите си към българина.

„Преди няколко месеца обещахме, че ще подсилим сериозно отбора. Мони е една от най-важните части от този проект. Даваме огромна отговорност на състезател, който е само на 19 години, но вярваме в неговите качества и зрялост. Той може да се превърне в емблематична фигура“, каза легендарният сръбски волейболист.

А самият Симеон Николов впечатли още с първите си думи. Българският национал говори почти изцяло на италиански език и показа, че адаптацията му извън игрището няма да бъде проблем.

„Огромна чест е да бъда тук. Щастлив съм да играя за клуб с толкова богата история. Нямам търпение да облека екипа на Лубе и да започнем да се борим за трофеи“, заяви Мони.

Съвети

Той разкри и че брат му Александър вече му е дал ценни съвети за новия дом.

„Алекс ми е говорил само хубави неща за града, отбора и феновете. Идвал съм тук няколко пъти и знам каква атмосфера ме очаква“, каза разпределителят.

Мони Николов ще играе редом до брат си Александър, който също продължи договора си с клуба до 2029 година.

„Искам да се развивам и да печеля трофеи. Трябва да подобря точността на подаванията си и концентрацията през целия мач. С помощта на треньорския щаб вярвам, че ще израсна още“, сподели Николов.

Наставникът Джампаоло Медеи пък предупреди, че клубът няма да бърза с младата звезда. „Симеон е нетипичен състезател. Той носи зрелище със себе си, а качествата му в атака ни дават допълнителни възможности. Ще му дадем време да се адаптира и постепенно да покаже най-доброто от себе си“, каза треньорът.

Мони Николов ще носи любимия си номер 1 с екипа на Лубе.