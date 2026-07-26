Един от героите от Филипините се сгоди

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Един от българските волейболисти, спечелили сребърните медали от световното първенство във Филипините през 2025 г. - Илия Петков, чу най-важното "Да!" в живота си!
То не е от треньор или отбор, а от любимата му Анита.
Двамата вече са сгодени.
Петков се похвали с важната крачка в социалните мрежи.
Той е поискал ръката на красавицата на морския бряг в Тюленово.
Пръстенът със син камък вече грее на ръката на Анита в обещание за вечна любов.
Двамата с централния блокировач предпочитат да пазят връзката си само за себе си и рядко публикуват общи снимки в социалните мрежи.
От следващия сезон националът ще бъде част от италианския Веро Волей Монца.
Той бе сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за мачовете в Лигата на нациите, а много вероятно ще попадне в състава на "лъвовете" за европейското първенство през септември.
Българският тим ще преследва ново добро класиране, като част от мачовете са у нас.
Срещите от груповата фаза със Северна Македония (9 септември), Португалия (11 септември), Украйна (12 септември), Израел (14 септември) и Полша (16 септември) ще са в София. У нас ще се играят още осминафинали и четвъртфинали, а след това европейското се мести изцяло в Италия.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google