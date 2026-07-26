Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Един от героите от Филипините се сгоди Илия Петков поиска ръката на Анита Снимка: Reuters

Един от българските волейболисти, спечелили сребърните медали от световното първенство във Филипините през 2025 г. - Илия Петков, чу най-важното "Да!" в живота си!

То не е от треньор или отбор, а от любимата му Анита.

Двамата вече са сгодени.

Пръстенът

Петков се похвали с важната крачка в социалните мрежи.

Той е поискал ръката на красавицата на морския бряг в Тюленово.

Пръстенът със син камък вече грее на ръката на Анита в обещание за вечна любов.

Двамата с централния блокировач предпочитат да пазят връзката си само за себе си и рядко публикуват общи снимки в социалните мрежи.

Професионалният път

От следващия сезон националът ще бъде част от италианския Веро Волей Монца.

Той бе сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за мачовете в Лигата на нациите, а много вероятно ще попадне в състава на "лъвовете" за европейското първенство през септември.

Българският тим ще преследва ново добро класиране, като част от мачовете са у нас.

Снимка: FIVB

Срещите от груповата фаза със Северна Македония (9 септември), Португалия (11 септември), Украйна (12 септември), Израел (14 септември) и Полша (16 септември) ще са в София. У нас ще се играят още осминафинали и четвъртфинали, а след това европейското се мести изцяло в Италия.