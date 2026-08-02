Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Съперник на България за Евроволей триумфира в Лигата на нациите Поляците се измъчиха срещу тима на САЩ Снимка: VNL

Един от съперниците на България в груповата фаза в София на предстоящото през септември европейско първенство по волейбол за мъже - Полша, триумфира в традиционния комерсиален турнир Лига на нациите.

На финала "Дружина"-та победи трудно САЩ с 3:2 гейма (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Мачът се игра в китайския град Нинбо.

Труден мач

Поляците триумфираха за трети път в турнира, като повториха успеха си от миналата година, когато в същата зала победиха Италия.

Този път обаче спорът за титлата бе решен не в 3, а в 5 гейма.

Снимка: VNL

Полша повеждаше на два пъти в резултата, за да се стигне до тайбрек, в който най-накрая пречупи съперника си.

Американците губят четвърти финал, след като не успяха да вземат златото и през 2019 г. (срещу Русия), 2022 г. (срещу Франция) и 2023 г. (срещу Полша).

Камил Семенюк бе най-резултатен за европейския отбор със 17 точки, Томаш Форнал добави 15, а Вилфредо Леон се отчете с 14.

Снимка: VNL

За САЩ най-добър беше Джейк Хейнс с 21 точки, Матю Андерсън допринесе с 19, а Мерик Макхенри записа 14.

Третото място

Словения се окичи с бронз, като по-рано през деня победи Япония с 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22)

Ник Муянович с 24 точки и Рок Можич с 23 изиграха основна роля за триумфа на тима в малкия финал.

Снимка: VNL

Това е първи медал за Словения в Лигата на нациите, след като отборът загуби мачовете за трето място през 2021, 2024 и 2025 г.