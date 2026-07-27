Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Олимпийски шампион, български зет и още изненади на бенефиса на Теодор Салпаров Гледайте "Една кариера - една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември Снимка: Lap.bg

Изненадите за бенефиса на обичания от всички волейболист Теодор Салпаров продължават!

Събитието е на 5 септември в най-голямата столична зала и ще бъде излъчено пряко по bTV и онлайн на платформата ни VOYO.BG от 16:30 ч.

За да уважат емблематичното либеро на националния отбор, у нас ще пристигнат четирима от най-добрите сръбски волейболисти! Те ще се присъединят към двете бразилски звезди Данте Амарал и Серджо Сантос, както и към гостите като Христо Стоичков и Криско.

У нас за бенефиса "Една кариера - една легенда" идват Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подрашчанин и Урош Ковачевич.

Успехите

Иван Милкович е една от емблемите на сръбския волейбол. Той е олимпийски шампион от Сидни 2000 и бе в гръбната на тима на западната ни съседка в най-силния му период - между 1998 и 2012 г. В този период диагоналът бе водещ реализатор на "плавите", които наред с титлата в Сидни спечелиха две европейски титли - 2001 и 2011 и играха финал на Мондиала в Япония през 1998 и в Световната лига (2003, 2005, 2008, 2009).

На клубно ниво Милкович стана шампион във всяка страна, в която е играл - Италия, Гърция, Турция, Катар. С Лубе триумфира и в Шампионската лига през 2002 година.

Индивидуално е единственият волейболист, печелил наградата за Най-полезен играч в Световната лига в три последователни години (2001-2003), като я взима и през 2005. Избран за MVP и при двете европейски титли на страната си през 2001 и 2011. В момента е първи вицепрезидент на Сръбската волейболна федерация и шеф на Комисията на атлетите към Олимпийския комитет на страната и член на Изпълнителния борд.

У нас пристига и неговият наследник - звездата на сръбския волейбол в последните години Александър Атанасиевич. За него вероятно това е просто... посещение на родината на съпругата му. Атанасиевич е женен за красивата ни националка Елица Василева, като двамата имат и син Тео.

Той имаше основна роля за титлите на Сърбия на Евроволей 2011 и 2019 и при тази в Световната лига през 2016.

Марко Подрашчанин пък е централният блокировач, който бе неизменна част от сръбския тим в последните години. Той бе част от отбора на Сърбия, триумфирала на еврошампионатите през 2011 и 2019 година, както и при първата и единствена досега титла в Световната лига през 2016 година в Рио. Трикратен участник на олимпийски игри - Пекин 2008, Лондон 2012 и Париж 2024. На клубната сцена във визитката му блестят титли на Италия с три отбора - Лубе, Перуджа и Тренто.

В момента е спортен директор на Лубе, където през следващия сезон заедно ще играят двете звезди на националния тим - Александър и Симеон Николови.

У нас пристига и Урош Ковачевич - емблематичен посрещач на Сърбия. Левичарят държи едно от най-любопитните постижения във волейбола. През 2011 той спечели със Сърбия световната титла до 19 г, европейската до 18, като и в двата турнира бе избран за Най-полезен играч на турнира, а след това същата година бе част от селекцията на Игор Колакович, триумфирала и на континенталния шампионат при мъжете. През 2019 вече с основна роля в състава на "плавите" Ковачевич вдигна купата на Евроволей и взе наградата за MVP.

Благотворителност

Салпаров слага официален край на успешната си кариера с този бенефисен спектакъл след над 20 години в националния отбор и в клубните си тимове.

Той е бронзов медалист от световното през 2006 г. в Япония и европейското през 2009 г. в Турция.

Салпаров обаче завинаги ще бъде запомнен с огромното си раздаване на игрището, с емоциите, които радваха поколения и с ключовото си значение във всеки един успех на "лъвовете".

Гледайте бенефиса "Една кариера - една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември от 16:30 ч.!

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