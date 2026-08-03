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bTV Спорт екип

Звездна скамейка за бенефиса на Салпаров: Стоев, Стойчев, Попов, Найденов и Бленджини!

Гледайте "Една кариера - една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември

Звездна скамейка за бенефиса на Салпаров: Стоев, Стойчев, Попов, Найденов и Бленджини!
 Снимка: Getty Images

Бенефисът на обичаното либеро на националния отбор по волейбол Теодор Салпаров става все по-звезден!

Освен едни от най-добрите волейболисти в света, у нас ще пристигна и най-добрите треньори, за да напътстват българи и чужденци по време на шоуто "Една кариера - една легенда".

Събитието е на 5 септември, като може да го гледате пряко по bTV и на онлайн платформата VOYO.BG от 16:30 ч.!

Най-добрите български треньори

За мача звездите на терена ще бъдат разделени на българи и чужденци.

Родният тим ще бъде предвождан от най-добрите родни специалисти в последните години, които донесоха безкрайна радост на феновете: Мартин Стоев, Радостин Стойчев, Александър Попов и Найден Найденов. Всеки един от тях е оставил ярка следа във впечатляващата кариера на Салпаров.

Българската плеяда стартира с човека, дал път на любимия за България номер 13 в ЦСКА - Александър Попов. С него Салпаров вдига първия си трофей при мъжете - Купата на България през 2002 година. Попов е и помощник-треньор на Милорад Киац при дебюта на Салпаров с националния отбор в Световната лига през 2003 година.

Снимка: Lap.bg

Групата на българските треньори продължава с Мартин Стоев, извел страната до бронзовите отличия на Мондиала през 2006 и Световната купа през 2007 и до Олимпийските игри в Пекин през 2008.

Снимка: Lap.bg

Плеядата родни специалисти се допълва от най-успешния български треньор на клубно ниво - Радостин Стойчев, който изведе страната до Игрите в Лондон през 2012 г.

Снимка: Lap.bg

Четвъртата част от пъзела е Найден Найденов, поел националите в навечерието на олимпийските игри в английската столица, с който България достигна до четвъртото място.

Снимка: БГНЕС

Чужденците

Световните звезди пък ще бъдат поверени на човека, който изведе България до жадуваните сребърни медали от последното световно първенство във Филипините през 2025 г. - Джанлоренцо Бленджини!

Снимка: Lap.bg

Рамо до рамо с него за шоу-спектакъла ще застане сънародникът му Алберто Джулиани, който бе треньор на Салпаров за кратко в Хебър през есента на 2023 година. Джулиани работи с Владо Николов в Бре Банка Ланути Кунео, спечелвайки титлата, купата и Суперкупата на Италия. Той е ставал шампион на клубно ниво във всяка от страните, в които е работил пълен сезон. С националния отбор на Словения Джулиани достигна до финал на европейските първенства през 2019 и 2021.

Треньорското трио начело на чужденците ще се допълни от бразилеца Алберто Киапарини, който ще бъде наставник на сина на Теодор Салпаров - Георги, в университета Тускулум в Съединените щати.

Шоуто

Участие в бенефиса на един от най-обичаните родни волейболисти вече са потвърдили сръбските звезди Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подрашчанин и Урош Ковачевич, както и бразилците Данте Амарал и Серджо Сантос.

В залата очакваме още Христо Стоичков, Даниел Бачорски и Криско, като част от приходите от мача ще бъдат предоставени на благотворителната фондация на рапъра, която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

Не пропускайте "Една кариера - една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември от 16:30 ч.!

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