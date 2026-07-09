Волейбол Публикувано в Станимира Атанасова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Защо Русия се върна като трета в света на волейбола? (ВИДЕО) Ще участва ли тимът на европейското първенство в София? Снимка: Getty Images

Завръщането на Русия в световния спорт след наложените санкции през 2022 г., когато страната атакува Украйна, е тема номер 1 в дневния ред на всички федерации и организации.

Преди дни от Международния олимпийски комитет вдигнаха забраната за участие на руски и беларуски спортисти и отбори в международни турнири. Това отвори пътя към завръщането на "Сборная" на голямата сцена в различи спортове.

Сред тях е и волейболът. А там руските тимове се връщат директно на трето място при мъжете и девето място при дамите в световните ранглисти.

Защо?

Според решението на Световната федерация (FIVB), руските волейболисти, национални отбори и технически лица отново ще бъдат допускани до всички турнири под нейна егида в съответствие с препоръките на Международния олимпийски комитет.

Русия се завръща директно на третото място в световната ранглиста при мъжете – зад Полша и Италия и пред САЩ, а при жените заема деветата позиция.

Снимка: Getty Images

Националните отбори възстановяват ранкинг актива си от 2022 година, като още при замразяването на правата им FIVB и федерациите членки е било уточнено, че при евентуално завръщане точките ще бъдат възстановени в пълния им размер.

Завръщането на Русия измества с по една позиция всички отбори под нея в класирането. Така България при мъжете слиза от осмо на девето място.

А на европейското?

Завръщането на Русия поставя въпроса за участието на тимовете на страната на предстоящите само след няколко месеца европейски първенства за мъже и жени. Дамите ще играят от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Господата са от 9 до 26 септември в България, Италия, Финландия и Румъния. И на двата шампионата България има представители.

Снимка: Getty Images

Русия и Беларус обаче няма как да се включат в предстоящите европейски първенства и няма да има промени при участниците, научи bTV.

Квотите за олимпийските игри

По действащите правила на FIVB олимпийските квоти за Игрите през 2028 година в Лос Анджелис ще бъдат разпределени между шампионите на петте континента, трите най-предно класирани отбора от световното първенство през 2027 година, които все още не са се класирали, както и трите най-високо ранкирани тима след предварителната фаза на Лигата на нациите през 2028 година и домакина САЩ.

Снимка: Getty Images

Това означава, че руските тимове ще могат да се включат в борбата за място на Игрите.

Все още не е решено дали руските национални отбори ще могат да използват националните си символи при завръщането си в международните турнири.