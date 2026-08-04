Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Руският волейбол бойкотира световното в Полша: Там ще има повече политика, отколкото спорт! Заради "липса на гаранции за сигурността за руските спортисти на територията на страната"

Русия няма да участва на световното първенство по волейбол в Полша, въпреки че международното завръщане вече е факт. Решението на федерацията предизвика нова вълна от коментари, след като официален мотив беше посочена липсата на гаранции за сигурността на руските състезатели.



От Всеруската федерация по волейбол обявиха, че няма да изпратят мъжкия национален отбор на турнира, който вече носи името Световна купа и ще се проведе догодина в Полша. Аргументът е, че обстановката в страната домакин не дава достатъчно спокойствие за участието на Сборная.



Подобен ход не изглежда изненадващ на фона на острите реакции в Полша след новината, че руските национални отбори постепенно се завръщат в международните турнири.





В същото време Международната федерация по волейбол (FIVB) продължава разговорите с организационния комитет, както и с федерациите на Канада, САЩ и останалите заинтересовани страни относно евентуалното участие на женския национален отбор на Русия в Световната купа.



Президентът на руската федерация Станислав Шевченко благодари на FIVB за реакцията след препоръките на Международния олимпийски комитет и подчерта, че след близо четири години руските отбори постепенно се връщат на световната сцена.



Благодарим на колегите си от Международната волейболна федерация за бързия отговор на препоръките на МОК. Почти четири години по-късно нашите отбори са напълно възстановени и се завръщат на световната сцена. Важното е, че FIVB замрази нашия ранкинг, което ще помогне за участието ни в Лига на нациите.



Що се отнася до Световната купа в Полша, беше решено да откажем участие поради съображения за безопасност. Смятаме, че този турнир ще бъде белязан от повече политика, отколкото спорт, заяви Шевченко.