21 гола предимство за Ливърпул преди сблъсъка със Сити

Точка разделя лидера Манчестър Сити (28) от втория Ливърпул (27) преди сблъсъка им за върха в английската Висша лига в събота. Мърсисайдци обаче навлизат в срещата на "Етихад Стейдиъм" с 21 гола предимство. Разликата идва от вратарите - бразилските национали Алисон и Едерсон.

Сити и Ливърпул окупираха първите две места в 3 от последните 5 сезона. Сравненията между мениджърите им - Пеп Гуардиола и Юрген Клоп - неминуемо ще продължат, както и тези между звездите им по постове.

Алисон и Едерсон са известни с изненадващо добрата си техника. И двамата обикновено поставят основата на атаките. Имат по 3 асистенции от 2018 г. насам, а Алисон може да се похвали и с гол - победния за 2:1 срещу Уест Бромич през май 2021 г.

Alisson's header vs West Brom, my favourite goal of all time.

