"Ако не спечелим първенството, ти ще си виновен" (ВИДЕО)

Ясни са думите на мениджъра на Ливърпул Арне Слот към съдията Майкъл Оливър след края на мача с Евертън. Тогава нидерландският специалист бе изгонен и глобен със 70 000 паунда, както и наказан да не води отбора в два мача. Много от феновете на "червените", а и не само, искаха обяснение за решението на английския рефер.

Евертън посрещна Ливърпул в последното мърсисайдско дерби на "Гудисън Парк". Още в началото на мача съдията Оливър отсъди спорно нарушение срещу Илиман Ндиай, след което последва гол за Евертън.

Ливърпул успя да обърне резултата въпреки спорното съдийство, като и двата отбора бяха ощетявани в различни ситуации. В осмата минута на продължението от пет добавени защитникът на "карамелите" Джеймс Тарковски изпрати феновете по трибуните в екстаз, като изравни резултата. След това Майкъл Оливър сложи край на двубоя, който официално завърши с грозни сцени и меле.

След последния съдийски сигнал наставникът на отбора от града на Бийтълс Арне Слот отиде при главния съдия Майкъл Оливър и след ръкостискане бе изгонен. 21 дни по-късно вече е ясно защо това се случи.

Бившият треньор на Фейенорд е казал на Оливър: "Ти им подари всичко. Трябва да си горд от това представяне". Той обаче не е спрял дотук: "Ако не спечелим първенството, ти ще си виновен". Според Аглийската футболна асоциация Слот е използвал по-нецензурни думи, а след това се опитал да оспори решението, като твърди, че е казал: "Ако не спечелим първенството, ще трябва да благодаря на теб за това".

It has been revealed this is what Arne Slot said to Michael Oliver to receive a red card:



“If we don’t win the league, I’ll fucking blame you!”



Justified red or not? pic.twitter.com/UMhx3yCqdU