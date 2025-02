Грозни сцени и червен картон за Арне Слот след дербито (ВИДЕО и СНИМКИ)

Последното мърсисайдско дерби на "Гудисън" завърши драматично - с гол за 2:2 в 98-ата минута, масов бой и четири червени картона. Полузащитникът на Ливърпул Къртис Джоунс и футболистът на Евертън Абдула Дукуре се спречкаха грозно и трябваше да бъдат разтървавани от съотборниците им.

Юношата на "червените" се вбеси, защото веднага след последния съдийски сигнал съперникът му отиде да празнува пред агитката на гостите. Джоунс отговори на провокацията, а към безредиците се включиха играчи и от двата тима, стюардите, полицията и дори Арне Слот.

VVD: "We're disappointed now but must move on quickly."