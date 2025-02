Англичанин подписва с ирански клуб заради крокодил

Английски футболист ще подпише с ирански клуб заради... крокодил. Свободният агент Райън Кент - бивш играч на Рейнджърс и Фенербахче, преговаря с Персеполис, воден от екс треньора му в Турция Исмаил Картал.

В основата на странното решение е желанието на Кент да отглежда вкъщи един от домашните си любимци - крокодил. Последното е възможно според законите в азиатската страна.

Ryan Kent and his crocodile after Kent returns from team duties with Persepolis FC. https://t.co/eLKmOZcSBz pic.twitter.com/sI4S4WeV2K