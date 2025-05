"Арне, какво правиш там?" (ВИДЕО)

Ливърпул спечели 20-а титла на Англия, а мениджърът Арне Слот явно си е взел кратка почивка преди предпоследния мач за сезона срещу Брайтън. Нидерландският специалист бе забелязан в Ибиса да празнува шампионския успех.

Слот е шестият мениджър в историята на Висшата лига, който става шампион още в първия си сезон, след като наследи обичания от феновете Юрген Клоп.

46-годишният бивш футболист също успя да докосне сърцата на привържениците, като след победата над Тотнъм с 5:1, която математически осигури титлата на Ливърпул, Слот даде старт на празненствата като върна жеста на Клоп с песента, с която той го посрещна.

Сега обаче от тонколоните в Ибиса се чуваше друга песен. Нидерландецът бе посрещнат с песента We are the Champions на групата Queen.

