"Арсенал" - четвъртият в историята с 50 точки по средата на сезона

"Арсенал" е едва четвъртият клуб в историята на Висшата лига, който успява да достигне 50 точки в средата на сезона, след 19 изиграни кръга.

В досегашната история на английския елит два пъти "Ливърпул" и по веднъж "Манчестър Сити" и "Челси" досега са успявали да достигнат такъв точков баланс по средата на пътя, а интересното е, че от четирите случая три пъти отборът, събрал подобен точков актив става шампион.

Only five sides have reached 50+ points at the half-way stage of a Premier League season:



55 - Man City (17/18)

55 - Liverpool (19/20)

52 - Chelsea (05/06)

51 - Liverpool (18/19)

50 - Arsenal (22/23)



Will Mikel Arteta be lifting the trophy after 38 games?