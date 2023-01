"Арсенал" сломи "Юнайтед" в края и продължава да мечтае

Гол на Еди Нкетиа в последната минута от редовното време донесе безценна победа за "Арсенал"! "Артилеристите" сразиха "Манчестър Юнайтед" с 3:2 у дома в дербито от 21-ия кръг на английската Висша лига. С успеха тимът на Микел Артета удължи на 13 двубоя серията си без поражение в шампионата и подхрани мечтата за първа титла от 19 години насам.

"Арсенал" оглавява класирането с актив от 50 точки и мач по-малко от "Манчестър Сити", който заема втората позиция с 45 точки. Трети е "Нюкасъл" с 39, колкото има и четвъртият "Манчестър Юнайтед".

На "Емиратс Стейдиъм" "червените дяволи" поведоха в 17' с деветия гол на Маркъс Рашфорд от началото на сезона. Нкетиа обаче изравни в 24', когато засече с глава отлично центриране на Гранит Джака.

"Топчиите" осъществиха пълен обрат в 53' чрез Букайо Сака. Английският национал бе точен с далечен шут, превръщайки се в едва третият играч на "Арсенал", разписвал се в 3 поредни дербита с "Юнайтед". Преди него същото направиха Фреди Люнгберг (септември 1998 - януари 2000 г.) и Тиери Анри (октомври 2000 - ноември 2001 г.).

20-кратните шампиони отговориха с изстрел на Рашфорд, отразен от вратаря Аарън Рамсдейл, преди Лисандро Мартинес да направи резултата 2:2 в 59'. Световният шампион се разписа с глава при разбъркване след корнер.

Сака удари греда малко по-късно, а "Арсенал" притисна съперника. В последната минута от редовното време Нкетиа прати топката в мрежата зад Давид Де Хеа. Попадението бе разгледано обстойно с VAR заради съмнения, че има засада на Олександър Зинченко или на Нкетиа. Системата показа, че ситуацията е редовна и прати в екстаз феновете на домакините.

В следващия кръг лидерът във Висшата лига гостува на борещия се за оцеляване "Евертън", докато "Юнайтед" приема "Кристъл Палас".

Chasing greatness@Arsenal have never had a higher points tally halfway through a #PL season! pic.twitter.com/WKSDFq1RUr