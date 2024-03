Байерн - Борусия под прицела на терористи

Дългоочакваното дерби на Бундеслигата между Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд е под прицела на терористи! Мачът трябва да се изиграе днес (30 март) от 19:30 ч. българско време.

Часове преди първия съдийски сигнал в канал в социалните мрежи, свързан с групировката "Ислямска държава", се появи снимка на "Алианц Арена" с насочен мерник към хората пред стадиона и надпис "След мача" на арабски.

#BREAKING — ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/7ptvWt2s3G