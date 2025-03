Барса лети! 7 рекорда на Левандовски и един на Флик

Феновете на Барселона се срещнаха с президента на клуба Жоан Лапорта и поискаха той да върне Лионел Меси в отбора, както и да подпише с Арлинг Холанд. Лапорта не се поколеба и даде кратък и ясен отговор "Имаме Ламин Ямал", косвено отхвърляйки спекулациите, че ще преследва аржентинеца и норвежеца.

Но той има перла на 36 - в лицето на Роберт Левандовски, има и треньор, който е готов на всичко, за да вдигне първа титла в Испания.

Селекционерът Ханзи Флик е единственият треньор в историята на Барселона, под чието ръководство отборът отбеляза 139 гола в 45 мача, а отборът отбеляза четири или повече гола в 35 мача.

Левандовски пък е само на 3 попадения от гол №100 за Барселона, а също с толкова води на Килиам Мбапе в битката за най-добър реализатор в Примера дивисион.

