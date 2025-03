Бивш голмайстор на Арсенал е с туберкулоза

Бившият нападател на Арсенал - Лукас Перес, е диагностициран с активна туберкулоза. Това съобщиха от ПСВ, където той играе. Въпреки че от клуба не са споменали конкретно име, медиите в Нидерландия потвърждават, че става дума за испанския играч.

"Един от играчите на ПСВ е диагностициран с активна туберкулоза. Въпросният играч е добре въпреки обстоятелствата. Макар вероятността от нови инфекции да е малка, ситуацията се следи отблизо, в съответствие с обичайните протоколи." - пише в изявлението на "филипсите".

Actieve tuberculose vastgesteld in PSV-selectie



Bij één van de spelers van PSV 1 is actieve tuberculose vastgesteld. Hoewel de kans op verdere besmettingen klein is, wordt de situatie volgens de standaard protocollen van de GGD nauwlettend gemonitord.