Бивш на Лудогорец отива във Висшата лига за 37 млн. евро

22-годишният Тиаго премина в Лудогорец от Крузейро в началото на 2022-ра. Той отбеляза 21 гола в 55 мача за "орлите", преди да подпише с Брюж. Оттогава прави фурор в Юпилер лигата с 16 попадения в 24 двубоя.

По всяка вероятност бразилецът, чийто контракт с Брентфорд е за 5 години, ще води атаката на лондонския тим през следващия сезон.

Очаква се "пчеличките" да се разделят със звездата си Айвън Тони идното лято.

We're delighted to announce the signing of forward Igor Thiago from Club Brugge



The Brazilian has penned a five-year contract and will join us on 1 July