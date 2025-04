Благодарим, Хер Мюлер!

Томас Мюлер окончателно сложи край на спекулациите относно бъдещето си в Байер Мюнхен. Той заяви, че няма лоши чувства между него и Байерн Мюнхен, след като клубът обяви, че той ще трябва да напусне след 25 години.

Във видеоклип в профила си в Instagram Мюлер призова феновете да застанат плътно зад отбора в 1/4-финала на Шампионската лига срещу Интер във вторник, за да му помогнат да стигне до мача за трофея на 31 май на своя стадион.

Финалът на клипа е особено емоционален. 35-годишният ас, облечен с екипа на германския шампион, изкачва няколко стъпала – символ на последните мачове, които предстои да изиграе за баварците.

"Благодаря ви за огромната признателност, която ми показахте – не само през последните 17 години, но и през последните няколко дни", казва още Мюлер в своето обръщение към привържениците.

Мюлер е част от най-титулувания тим в Германия от 2000 г. – когато е само на 10 години. Той прекарва 7 години в различните юношески формации на баварците, за да дебютира за мъжкия състав на 15 август 2008 г. срещу Хамбургер в мач от Бундеслигата (2:2). Първият си гол отбелязва срещу големия съперник Борусия Дортмунд на 12 септември 2009 г. при разгромната победа с 5:1 като гост.

