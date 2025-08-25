"Ситуацията е много неудобна": Красива журналистка се извини за страшен гаф (ВИДЕО)

Журналистката на Sky Sports Катарина Клайнфелд едва ли скоро ще забрави интервюто с капитана на Вердер Бремен Марко Фридъл. Красивата репортерка трябваше да разговаря с играча след поражението от Айнтрахт Франкфурт на старта на новия сезон в Бундеслигата, но направи голям гаф, който дълго ще отеква в световните медии.

Гафът

Малко след мача при Клайнфелд пристигна Марко Фридъл. Той носеше фланелка на Айнтрахт, след като си беше разменил екипа с бившия си съотборник Михаел Цетерер след мача.

Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.



Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.



Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV — Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025

Клайнфелд обаче явно не обърна внимание кой стои срещу нея, а видя екипа, с който той е облечен и попита: "Искам да поговорим малко за Айнтрахт Франкфурт, но нека първо се съсредоточим върху мача. Днес спечелихте с 4:1 - това ли е първата победа, която очаквахте?".

Фридъл първоначално се усмихна неловко, а след това отговори: "Аз съм играч на Вердер". Журналистката бързо осъзна грешката си и се извини на защитника.

"Никога преди не съм преживявал подобно нещо. Говорихме си преди мача с нея. След 90 минути тя не ме позна. Беше странно и малко смешно", сподели след това Фридъл за BILD.

Извинението

"Ситуацията е много неудобна и ме дразни. Преди мача интервюирах Марко Фридъл в автобуса. За съжаление, фланелката на Айнтрахт просто ме обърка за момент след последния съдийски сигнал, поради което направих тази злощастна грешка", опита се да обясни Клайнфелд, добавяйки: "Надявам се, че Марко ще може да се усмихне на това след няколко дни."

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK